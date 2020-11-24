Астрофизики обнаружили деформации в Галактике

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Наша галактика Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. К такому выводу пришли учёные-астрофизики.

Ранее считалось, что звёздная система в которой мы находимся статична. Но учёные из Эдинбургского университета Майкл Петерсен и Хорхе Пеньяррубия обнаружили, что 700 миллионов лет назад она столкнулась с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО) и с тех пор они обе находятся под воздействием друг друга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Астрофизики использовали сложную статистическую модель и обнаружили, что галактика Млечный Путь, чьим спутником стало БМО, деформируется под его воздействием. Гравитация БМО со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час скручивает спиралевидный диск нашей Галактики.

Мы смогли показать, что звезды на невероятно больших расстояниях, до 300 тысяч световых лет от нас, сохраняют память о структуре Млечного Пути до падения БМО и образуют фон, на котором мы измерили скорость летящего в космосе галактического диска, притягивающегося гравитационной силой БМО, — приводятся в пресс-релизе университета слова Петерсена.

Как писал NEWS.ru, астрономы открыли в созвездии Девы галактику BOSS-EUVLG1 со «спящей» сверхмассивной чёрной дырой. Сама галактика при этом испускает рекордно яркое излучение в ультрафиолетовом диапазоне. Это связано с тем, что в ней происходят активные процессы формирования новых звёзд.