Учёные открыли новую галактику, несмотря на её «спящую» чёрную дыру

https://static.news.ru/photo/1ed6c14e-019e-11eb-b949-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA via globallookpress.com/Global Look Press

Астрономы открыли в созвездии Девы древнюю галактику BOSS-EUVLG1 со «спящей» сверхмассивной чёрной дырой. Сама галактика при этом испускает рекордно яркое излучение в ультрафиолетовом диапазоне. Это связано с тем, что в ней происходят активные процессы формирования новых звёзд.

Это происходит там в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути. Это сопоставимо с тем, как быстро звёзды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли, — рассказал один из авторов работы, сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон.

BOSS-EUVLG1 DESI Legacy Imaging Surveys and Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC

Обычно источниками яркого излучения являются квазары — сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик, которые поглощают материю, выбрасывая часть её в виде очень горячих, узких и ярких выбросов материи. Однако есть галактики, в том числе и Млечный Путь, в которых чёрная дыра не проявляет серьёзных признаков активности. Поэтому подобные галактики остаются незаметными практически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Перес-Фоурнон и его коллеги нашли светящуюся галактику со «спящей» чёрной дырой во время изучения древних галактик в рамках проекта BOSS-EUVLG. В итоге открытый объект в созвездии Девы получил имя по названию исследовательского проекта.

Цель этого проекта — исследование самых ярких объектов, которые существовали в первые эпохи существования Вселенной. Астрономы надеются, что подобная «перепись» поможет понять, как была распределена материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва.

Статью с результатами исследования Перес-Фоурнона и его коллег принял к публикации научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

13 июня NEWS.ru писал, что учёным вновь удалось зафиксировать сердцебиение чёрной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли. Так называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг чёрной дыры.