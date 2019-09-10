https://static.news.ru/photo/34f94532-d3d7-11e9-b38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Учёные надеются, что им удастся продолжить раскопки в Кремле и найти важные сведения о жизни на этой территории в прежние века, сообщил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Так он прокомментировал поручение президента Владимира Путина, согласно которому необходимо рассмотреть возможность увеличения пространства для археологических работ внутри древнейшего комплекса.

Дальнейшие раскопки, безусловно, очень перспективны, потому что Кремль как археологический памятник недооценён, — подчеркнул академик.

По его словам, раскопки, длящиеся четыре месяца, впервые проходят в центре Кремля. Предыдущие работы касались реставрации, нового строительства и обустройства.

Сейчас же впервые археологи имеют возможность сделать археологический разрез и исследовать всю площадь культурных напластований, — рассказал он.

Макаров пояснил, что учёные хотели бы расширить зону раскопок в здании приказов конца XVII века, чтобы найти более ранние слои — XVI, XIV, в перспективе — XII века, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. Экскурсию для главы государства провёл Николай Макаров.

Раскопки в Большом Кремлёвском сквере начались в мае. Помимо остатков зданий Приказов — органов центрального управления Русского государства в ХVI—ХVII веках — археологам также удалось обнаружить свидетельства событий 1812 года.