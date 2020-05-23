Археологи нашли в КНР сосуд с неизвестной жидкостью возрастом 2 тысячи лет

https://static.news.ru/photo/6bf884aa-9dba-11ea-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Goryachev/Global Look Press

Китайские археологи при раскопках гробницы на территории провинции Хэнань обнаружили бронзовый сосуд, возраст которого по предварительным оценкам составляет около 2 тысяч лет. Внутри запечатанной ёмкости находилась неизвестная жидкость.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». В гробнице также нашли разнообразные предметы домашней утвари, бронзовый меч и нефритовые украшения. Однако археологи считают сосуд самой интересной находкой.

Неизвестная жидкость имеет желтовато-коричневый цвет. Это первая подобная находка в провинции Хэнань, несколько горшков с жидкостью ранее находили в других регионах КНР. Учёные также обращают внимание на причудливую форму сосуда — его очертания напоминают голову и шею лебедя.

Гробница, в которой проводилась раскопки, вероятно была возведена на рубеже правлений династий Цинь и Хань (начало III века до н. э.). В ней мог быть похоронен государственный чиновник низкого ранга.

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