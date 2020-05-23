Археологи нашли в КНР сосуд с неизвестной жидкостью возрастом 2 тысячи лет

Китайские археологи при раскопках гробницы на территории провинции Хэнань обнаружили бронзовый сосуд, возраст которого по предварительным оценкам составляет около 2 тысяч лет. Внутри запечатанной ёмкости находилась неизвестная жидкость.
Об этом
Неизвестная жидкость имеет желтовато-коричневый цвет. Это первая подобная находка в провинции Хэнань, несколько горшков с жидкостью ранее находили в других регионах КНР. Учёные также обращают внимание на причудливую форму сосуда — его очертания напоминают голову и шею лебедя.
Гробница, в которой проводилась раскопки, вероятно была возведена на рубеже правлений династий Цинь и Хань (начало III века до н. э.). В ней мог быть похоронен государственный чиновник низкого ранга.
Ранее NEWS.ru писал об открытии австрийских учёных, обнаруживших следы самого древнего пива в Европе.
Добавьте наши новости в избранные источники