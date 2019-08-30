https://static.news.ru/photo/ff37be60-cbf2-11e9-94a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Китайские учёные исследовали найденный археологами в 2015 году артефакт и пришли к выводу, что перед ними — древнейший образец обработанного сырья для традиционной медицины.

Артефакт был обнаружен в гробнице одного из местных правителей времён династии Западная Хань. Учёные выяснили, что это ни что иное, как обработанный корень рехмании, который часто используется в традиционной китайской медицине, сообщает агентство « Синьхуа ».

Исследователи использовали различные методы для анализа и установили, что корень покрыт сахарозой и крахмалом, чтобы отбить неприятный запах и сделать траву не очень горькой.

Ранее News.ru писал, что археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края. Более ранних подобных находок в низовьях Ангары не было. Исследователи заявили об обнаружении почти двух тысяч разнообразных предметов. Среди них оказались наконечники стрел, железные ножи, пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.