https://static.news.ru/photo/c3c98cf8-3b48-11ea-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Самцы шимпанзе выстраивают прочные дружеские отношения с другими особями своего пола в возрасте от 12 до 21 года. Чаще всего товарищеская связь наблюдается между единоутробными братьями. Однако бывает, что самцы дружат и с особями постарше.

Об этом журналистам рассказали научные сотрудники Техасского университета в США. Учёные провели эксперимент, в ходе которого они следили за поведением 18 самцов, проживающих на территории Уганды.

Исследователи наблюдали за животными, достигшими подросткового возраста. Эксперимент показал, что формирование прочных связей между самцами не зависит от возраста: и в подростковом возрасте (от 12 до 16 лет), и будучи молодым взрослым (от 17 лет до 21 года) у каждой особи в среднем по четыре близких друга.

Младшие шимпанзе в качестве старших товарищей нередко выбирают своих отцов. Как именно они узнают друг друга, однако пока что неясно, приводится сообщение учёных в American Journal of Primatology.

Как ранее писал NEWS.ru, танцевальные навыки у человека появились благодаря приматам. На эти мысли исследователей навела парочка обезьян из американского зоопарка, которые двигались как танцующие люди.