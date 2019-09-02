https://static.news.ru/photo/28845262-ce2b-11e9-895a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корреспонденты агентства «Беломорканал» измерили уровень радиации возле двух понтонов, выброшенных на берег взрывом ракеты в Архангельской области. По их данным, радиационный фон превышен в восемь раз.

Замеры производились днём 31 августа. В 150 метров от понтонов уровень радиации колебался от 70 до 154 микрорентген в час. По словам журналистов, после того как понтоны оказались на берегу, дозиметры показывали уже 750 микрорентген в час.

Плавсредства находятся в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря. Местные СМИ утверждают, что понтоны не охраняются. Вокруг них также нет никаких ограждений.

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском произошёл в ходе испытаний нового оружия. Речь идёт о крылатой ракете с ядерной двигательной установкой «Буревестник». При этом российские эксперты отметили, что выводы Трампа, по всей видимости, основываются не на докладах разведки, а на публикациях СМИ, писал News.ru.