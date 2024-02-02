Женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка в Нижегородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина по указке мошенников пыталась поджечь отделение Сбербанка в городе Боре Нижегородской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Сбербанка. В результате происшествия пострадавших нет. Незначительное возгорание ликвидировали сотрудники офиса.

Женщина, бросившая бутылку с зажигательной смесью в отделении банка, находилась под влиянием мошенников, которые зомбируют граждан и не только воруют денежные средства, но и склоняют к преступным действиям. Выполняя подобные задания, граждане совершают уголовно наказуемые деяния, сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» с наказанием до восьми лет лишения свободы и даже по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» с наказанием до 25 лет лишения свободы, — напомнили в пресс-службе.

Поджигательницу оперативно задержали. Сбербанк всецело содействует правоохранительным органам.

Ранее учительницу начальных классов, которая 28 января подожгла школу в Чебоксарах, отправили под арест по ходатайству следователя. Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сообщалось, что педагог могла стать жертвой украинских мошенников, которые убедили ее набрать кредитов, а после пообещали компенсировать ей 150 тысяч рублей. Для этого ей нужно было записать видео в поддержку ВСУ и устроить пожар на месте работы.