Заводы могут обязать подключаться к системе «Безопасный город»

Кабмин планирует обязать промышленников оборудовать опасные производства датчиками, которые будут передавать информацию в систему «Безопасный город». Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве.

Речь идёт о заводах, аварии на которых могут нанести ущерб экологии, а также причинить вред проживающим поблизости людям и находящимся рядом организациям. К таковым относятся предприятия химической, металлургической, лакокрасочной и другой промышленности. Согласно данным Ростехнадзора, в общей сложности в стране таких объектов насчитывается около 176 тысяч.

Владельцы этих производств должны будут закупать оборудование для контроля безопасности на базе курируемого Минпромторгом реестра. В ведомстве считают, что это послужит стимулом для развития российской микроэлектроники. Для предприятий, оборудованных датчиками, будет снижено число проверок со стороны контролирующих органов, что, в свою очередь, должно уменьшить коррупционную составляющую, пояснил изданию источник.

Законопроект о системе «Безопасный город» планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью.

Концепция аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» была утверждена в 2014 году. Он представляет собой многоуровневую интеллектуальную систему обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов путём прогнозирований и предупреждения возможных угроз.

Ранее сообщалось, что предприятия «грязных» городов смогут получать льготные кредиты на модернизацию для борьбы с загрязнением атмосферы. Вопрос о субсидировании кредитных организаций для выдачи таких займов прорабатывается «Сбером» и Минпромторгом.