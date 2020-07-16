Ситуация чрезвычайная: засуха привела к масштабным потерям урожая в России

Российские аграрии заявили о колоссальных потерях урожая из-за нетипично жаркого лета и засухи. В наибольшей степени пострадали регионы Сибири и Урала.
Так, в Алтайском крае полностью погибли посевы в 23 районах, ещё 90 тысяч гектаров выгорело. Почти по всему региону — в 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде — действует режим ЧС. В ряде случаем утеряно больше половины урожая.
По данным «Российской газеты», губернатор Виктор Томенко
Проблемы возникли и у животноводов, которые смогли заготовить только 22% от необходимого объёма кормов. Из-за недостатка влаги
В Новосибирской области из-за засухи
В 16 районах области ведён режим ЧС. Гибель растений здесь также ударит по животноводству. Как и в Алтайском крае, местные аграрии не смогут заготовить необходимый объём корма для животных на зиму.
Похожая ситуация складывается и в Челябинской области. Там за май выпало 30-45% нормы осадков, а в июне-июле на большей территории региона осадков не было вовсе. В восьми муниципалитетах режим ЧС по засухе уже объявлен, ещё шесть могут ввести его в ближайшие дни, писал NEWS.ru. По словам аграриев, безвозвратно
Власти регионов помогают пострадавшим от засухи аграриям договариваться с банками о пролонгации кредитов.
Между тем, чтобы выяснить причины такой сильной и продолжительной засухи, учёные использовали различные климатические модели. По их словам, она вызвана повышенной солнечной радиацией в весенне-летний период. Оказывает влияние и погода предыдущих сезонов, рассказывал NEWS.ru.
Тем не менее, группа учёных-климатологов из России, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов заявила, что установившаяся в 2020 году аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без изменения климата, вызванного деятельностью человека. Вероятность длительного периода аномальной жары увеличилась «как минимум в 600 раз». Такие затяжные повышения температуры воздуха, даже в условиях изменения климата, являются крайне редким явлением, которое происходит примерно раз в 130 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен