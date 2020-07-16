Ситуация чрезвычайная: засуха привела к масштабным потерям урожая в России

https://static.news.ru/photo/df36078c-c80b-11ea-a754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Krick/Global Look Press

Российские аграрии заявили о колоссальных потерях урожая из-за нетипично жаркого лета и засухи. В наибольшей степени пострадали регионы Сибири и Урала.

Так, в Алтайском крае полностью погибли посевы в 23 районах, ещё 90 тысяч гектаров выгорело. Почти по всему региону — в 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде — действует режим ЧС. В ряде случаем утеряно больше половины урожая.

По данным «Российской газеты», губернатор Виктор Томенко охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную. Сами аграрии утверждают, что такой засухи в регионе не было с 1997 года. Убытки от нештатных затрат сельхозпроизводителей и из-за нехватки урожая могут составить порядка 10 млрд рублей, информирует «Тайга.Инфо».

Проблемы возникли и у животноводов, которые смогли заготовить только 22% от необходимого объёма кормов. Из-за недостатка влаги страдают не только зерновые культуры, но и многолетние и однолетние травы, отмечает ИА «Амител». Фермеры готовятся к крайней мере — вырезать скот. Его попросту нечем кормить.

В Новосибирской области из-за засухи погибли почти 200 тысяч гектаров посевов. Это 10% всех посевных площадей, передаёт «ЧС Инфо». В степных районах ожидается снижение урожайности на 30%. По данным регионального Минсельхоза, ущерб составил порядка 500 млн рублей.

В 16 районах области ведён режим ЧС. Гибель растений здесь также ударит по животноводству. Как и в Алтайском крае, местные аграрии не смогут заготовить необходимый объём корма для животных на зиму.

Похожая ситуация складывается и в Челябинской области. Там за май выпало 30-45% нормы осадков, а в июне-июле на большей территории региона осадков не было вовсе. В восьми муниципалитетах режим ЧС по засухе уже объявлен, ещё шесть могут ввести его в ближайшие дни, писал NEWS.ru. По словам аграриев, безвозвратно утрачено две трети — 70% — посевов, сообщает «Коммерсант». Сено для животноводческого комплекса решено косить в поймах рек и в лесах, где осталась хоть какая-то растительность.

Власти регионов помогают пострадавшим от засухи аграриям договариваться с банками о пролонгации кредитов. Обсуждаются отсрочки и других платежей, знает Znak.com. Вместе с тем, эксперты пока стараются смотреть в будущее с оптимизмом. Они полагают, что дефицит зерна в Сибири и на Урале можно будет компенсировать поставками из южных территорий страны.

Между тем, чтобы выяснить причины такой сильной и продолжительной засухи, учёные использовали различные климатические модели. По их словам, она вызвана повышенной солнечной радиацией в весенне-летний период. Оказывает влияние и погода предыдущих сезонов, рассказывал NEWS.ru.

Тем не менее, группа учёных-климатологов из России, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов заявила, что установившаяся в 2020 году аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без изменения климата, вызванного деятельностью человека. Вероятность длительного периода аномальной жары увеличилась «как минимум в 600 раз». Такие затяжные повышения температуры воздуха, даже в условиях изменения климата, являются крайне редким явлением, которое происходит примерно раз в 130 лет.