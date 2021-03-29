Застройщиков могут привлечь к устранению недоделок

https://static.news.ru/photo/a7e7c6a2-9098-11eb-82d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупателям квартир в новостройках могут предоставить право фиксировать все выявленные недостатки в передаточном акте. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы. Кроме того, они предложили сократить сроки достройки проблемных объектов, разрешив Фонду защиты прав дольщиков не размещать на счетах эскроу деньги, предназначенные для выполнения своих обязательств по их возведению.

Законопроект даёт возможность повлиять на нерадивого застройщика. Мы специально предлагаем прописать в законе о долевом строительстве право граждан зафиксировать недостатки, а в отношении застройщика — обязанность принять эти претензии, — цитирует «Парламентская газета» председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Кроме того, депутаты предложили наделить Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства правом оперативно вмешиваться в затянувшиеся дела о банкротстве. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, цель поправок — сокращение сроков достройки проблемных объектов и улучшение администрирования Фондом защиты прав дольщиков этих процессов.

Одна из ключевых в законопроекте — норма, позволяющая фонду достраивать проблемные объекты без размещения средств на счетах эскроу. Счета эскроу были созданы для того, чтобы в стране больше не появлялись обманутые дольщики и недостроенные жилые дома. В случае с уже существующими проблемными объектами государство взяло обязательство их достроить, а потому необходимости размещать деньги фонда на счетах эскроу нет, — подчеркнул Якубовский.

Как писал NEWS.ru, на решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года из бюджета планируется выделить порядка 50 млрд рублей. Об этом сообщил ранее Николай Николаев. Однако эти средства предусмотрены лишь для обеспечения жильём или денежной компенсацией приобретателей жилых помещений. Если человек вложился в нежилое помещение для того, чтобы открыть малый бизнес, или приобрёл апартаменты, то на него действие защитных норм не распространяется.

Николаев пообещал поднять вопрос о выплате компенсаций обманутым дольщикам, которые приобрели в недостроенном доме нежилые помещения или апартаменты. Он напомнил, что президент поставил задачу за три года эту проблему решить окончательно, чтобы такое понятие, как «обманутый дольщик», ушло навсегда.