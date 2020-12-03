ГД разрабатывает меры помощи обманутым дольщикам — владельцам апартаментов

https://static.news.ru/photo/8edc0798-3596-11eb-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поднимет вопрос о выплате компенсаций обманутым дольщикам, которые приобрели в недостроенном доме нежилые помещения или апартаменты. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» рассказал парламентарий Николай Николаев.

Глава комитета отметил, что на решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года из бюджета планируется выделить порядка 50 млрд рублей. Однако эти средства предусмотрены лишь для обеспечения жильём или денежной компенсацией приобретателей жилых помещений. Если человек вложился в нежилое помещение для того, чтобы открыть малый бизнес, или приобрёл апартаменты, то на него действие защитных норм не распространяется.

У нас есть большое количество людей, которые выкупили через долевое строительство небольшие нежилые помещения на первых этажах, чтобы начать свой бизнес. Но на сегодняшний день они становятся последними в очередь по результатам банкротства, и на самом деле просто теряют какую-либо надежду. На мой взгляд, если мы берёмся достраивать объект, как минимум они должны получить те помещения, за которые заплатили. Мы будем поднимать этот вопрос. Нам необходимо в конце концов эту проблему решить, потому что это такое же право собственности, это такие же физические лица. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Похожая ситуация, по словам Николаева, складывается и в отношении обманутых дольщиков, которые покупали апартаменты.

На будущее мы их защитили через законодательство, и сейчас уже все апартаменты, которые продаются в новых объектах, должны также покупаться через эскроу-счета и также реализовываться, как и квартиры. Но вот наследие, к сожалению, у нас непростое, — уточнил он.

Депутат отметил, что есть жилые комплексы, где несколько абсолютно одинаковых корпусов, из которых один оформлен как апартаменты.

Там такие же люди, по таким же практически ценам, всё это покупали. Но только владельцы квартир в жилых домах будут получать компенсацию, а вот жильцы домов с апартаментами, к сожалению, нет. Это, мне кажется, тоже несправедливо, — подчеркнул Николаев.

Депутат Госдумы напомнил, что президент поставил задачу: за три года эту проблему решить окончательно, чтобы такое понятие как «обманутый дольщик» ушло навсегда.

Полностью эксклюзивное интервью председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева читайте и смотрите на NEWS.ru и «Дума ТВ» в понедельник, 7 декабря.