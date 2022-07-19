Защита обжаловала приговор напавшему на пограничников рыбаку из КНДР

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Защита обжаовала решение Приморского краевого суда, назначившего северокорейскому рыбаку 13 лет колонии за нападение на российских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву. По её словам, были поданы две апелляционные жалобы.

Стороной защиты подано две апелляционные жалобы. В первой адвокат просит об отмене приговора Приморского краевого суда от 7 июля в отношении осужденного, получившего срок наказания в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказала пресс-секретарь.

Она пояснила, что вторая жалоба подана в интересах одного из осуждённых, который был освобождён из-под стражи прямо в зале суда, так как он отбыл весь срок наказания. адвокат просит изменить приговор и оправдать подзащитного.

Ранее Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 северокорейских рыбаков виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году. Осужденные получили разные сроки лишения свободы. По информации стороны обвинения, иностранцы, нападая на сотрудников погранслужбы, использовали палки, металлические пруты и трубы, а также нож.