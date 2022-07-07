12 рыбаков из КНДР получили сроки за нападение на российских пограничников Суд приговорил 12 рыбаков из КНДР к срокам от четырех до 13 лет за нападение на российских пограничников

Фото: imagesandstories/blickwinkel/Global look Press

Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 северокорейских рыбаков виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году, пишет РИА Новости. Осужденные получили разные сроки лишения свободы. По информации стороны обвинения, иностранцы, нападая на сотрудников погранслужбы, использовали палки, металлические пруты и трубы, а также нож.

В четверг, 7 июля, суд огласил приговор 14 рыбакам. Двое из них оправданы и освобождены из-под стражи в зале суда. Еще 12 признаны виновными. Одному назначено 13 лет лишения свободы, еще одному — восемь лет колонии строгого режима. Остальные девять корейцев получили по четыре с лишним года колонии общего режима, однако, находясь в СИЗО, они успели отбыть эти сроки и освобождены из зала суда.

По данным следствия, в сентябре 2019 года российские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, осуществляющее незаконную ловлю кальмара. Не желая быть задержанными, 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое из них, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены ранее: один — на семь лет колонии, двое — на четыре года.

Ранее стало известно, что Россия лишит Японию права отлавливать рыбу в районе Курильских островов. Об этом сообщил представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Причиной такого решения послужил отказ Токио платить соответствующую квоту.