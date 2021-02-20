Зарубежные дипломаты не остались на второе заседание суда по Навальному

https://static.news.ru/photo/f002d4a0-736e-11eb-bb7a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/moscowcourt

Все представители зарубежных дипмиссией, присутствовавшие на заседании Мосгорсуда по апелляции оппозиционера Алексея Навального, обжаловавшего приговор о тюремном сроке, покинули здание Бабушкинского суда.

На заседании по делу об обвинении Навального в клевете их нет, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Вторые судебные слушания с Навальным на скамье подсудимого начались в 14:00 в Бабушкинском суде. Дело касается обвинений в адрес Навального в том, что он оклеветал ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в агитационном ролике в поддержку поправок в Конституцию России.

На предыдущем заседании в начале текущей недели обвинение попросило суд оштрафовать обвиняемого на 950 тысяч рублей по делу о клевете. Родственники ветерана Игната Артёменко заявляли, что ждут от Навального в первую очередь извинений перед потерпевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд на выездном заседании признал законным решение Симоновского суда о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». При этом суд сократил срок реального пребывания оппозиционера в колонии почти на два месяца.