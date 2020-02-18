https://static.news.ru/photo/89e05adc-527f-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения по въезду в Россию из Китая не коснётся транзитных пассажиров. Об этом заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ограничения не коснутся транзитных пассажиров, — говорится в сообщении.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял решение временно запретить въезд на территорию России граждан КНР, которые приезжают для работы, учёбы, туризма или для частных целей. Запрет начнёт действовать с 20 февраля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также российские власти прекратят выдавать разрешения на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из КНР.

NEWS.ru сообщал, что ВОЗ не располагает данными о передаче коронавируса между людьми за пределами Китая. Исключение составляет ситуация на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

По данным на 18 февраля в мире коронавирусом заражены более 73 тысячи человек, погибли — 1,8 тысячи, выздоровели более 12 тысяч человек.

В госкомитете Китая по здравоохранению сообщили 16 февраля, что доля тяжелобольных коронавирусом людей уменьшилась с 15,9% до 7,2% от общего числа заражённых.