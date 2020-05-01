Запрет на госзакупки импортных товаров не затронул ФСБ, ФСО, СВР

Поставки из-за рубежа для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки и Минобороны не прекратятся, и запрет на государственные закупки импортных товаров их не затронет. Об этом сказано в постановлении главы российского кабмина Михаила Мишустина.

Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях: закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности РФ, Федеральной службой охраны РФ, Службой внешней разведки РФ, органами внешней разведки Министерства обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, Управлением делами президента РФ и Главным управлением специальных программ президента РФ (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1–7, 52–57, 73–75, 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47–51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 миллионов рублей), — сказано в документе.