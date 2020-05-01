Кабмин запретил приобретать ряд автомобилей из-за рубежа через госзакупки

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Легковые автомобили, пожарные машины, грузовики и автомобили скорой помощи вошли в перечень иностранных товаров, которые нельзя закупать для государственных нужд. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликован на сайте кабмина.

Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд: автомобили легковые, средства автотранспортные грузовые, автокраны, автомобили пожарные, средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции, автомобили скорой медицинской помощи, — говорится в документе.

Запрет не действует, если производство товара отсутствует на территории России. Под исключения также подпадают товары из стран Евразийского экономического союза.

NEWS.ru писал, что Государственная дума 17 апреля в третьем чтении приняла законопроект, упрощающий процедуру государственных закупок для предприятий и юридических лиц. Предельный размер закупки увеличен с 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Годовой объём закупок, который совершается у единого поставщика, не должен превышать 10% от совокупного годового объёма. Размеры обеспечения контракта будут составлять от 1/2 процента до 30%. Изменения связаны со сложностями в экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.