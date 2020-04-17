Госдума упростила процедуру госзакупок для предприятий и юридических лиц

https://static.news.ru/photo/769f3254-8083-11ea-ac84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об упрощении процедуры госзакупок для предприятий и юридических лиц. Это связано со сложностями в экономической ситуации.

Согласно документу, предполагается повышение предельного размера закупки с 300 тысяч рублей до 600 тысяч. Также годовой объем закупок, который совершается у единого поставщика, не должен превышать 10% от совокупного годового объема. Эта норма вступит в силу 1 июля 2020 года.

Изменились и размеры обеспечения контракта. Теперь их будут устанавливать в размере от 1/2 процента до 30%. Таким образом, закон полностью изменил порядок проведения госзакупок в связи с установлением на территории России нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это все, безусловно, ложится нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен и считаем, что правильным было бы поддержать наши предприятия, которые будут участвовать в реализации проектов, упростив процедуры и тем самым обеспечив им доступ на рынок государственных услуг, — подчеркнул депутат Госдумы Володин.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума занялась рассмотрением законопроекта об освобождении от НДФЛ с доплат врачам и медицинскому персоналу, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.