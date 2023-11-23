Зампостпреда назвал позором реакцию ОБСЕ на убийства российских журналистов

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Максим Буякевич

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) позорно молчит в ответ на убийства российских журналистов, заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Максим Буякевич. По его словам, которые приводит ТАСС, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру уделяет внимание нарушениям прав только тех работников СМИ, которые «распространяют западные нарративы».

Нарушения прав других репортеров, которых, кстати, в тысячи раз больше, судя по всему, не достойны внимания госпожи Терезы Рибейру, даже если их унижают, преследуют или убивают. Ведь свобода слова сегодня может быть только антироссийской, все остальное — пропаганда. Только так можно объяснить позорное молчание представителей профильной структуры ОБСЕ, — сказал Буякевич.

Он отметил, что организация не отреагировала на резонансные убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других журналистов. Кроме того, Буякевич напомнил ОБСЕ о гибели корреспондента «России 24» Бориса Максудова в зоне СВО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никакой реакции Запада на гибель Максудова не будет. Он объяснил это тем, что руководство европейских стран придерживается «непонятно, каких стандартов».

Утром 23 ноября телеведущий Владимир Соловьев сообщил о смерти Максудова. Военкор получил смертельное ранение в тот момент, когда украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по группе журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области.