Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 30% за неделю

https://static.news.ru/photo/294b720a-cf84-11eb-901c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30%. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

За последнюю неделю <...> в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением. Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30–40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов, — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мероприятие провёл премьер России Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что в стране необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а также предоставлять людям всю необходимую информацию о том, как защитить себя и родных.

В ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.