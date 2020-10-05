В России женщины в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет

В нашей стране растёт число людей, возраст которых перешагнул вековой рубеж — как среди мужчин, так и среди женщин. Однако представительницам прекрасного пола прожить дольше ста лет удаётся в два раза чаще. В то же время, по словам экспертов, это под силу любому вне зависимости от пола. Почему мужчины уходят из жизни раньше женщин и сколько лет хотят прожить россияне, выяснял NEWS.ru.

В России за последние годы выросло число людей старше 100 лет. Например, на 1 января 2020 года количество мужчин такого возраста составляло 7005 человек, тогда как в начале 2015 года — 3116. Кроме того, стало больше долгожителей и среди женщин — 15 тысяч 893 против прежних 10 тысяч 410. Таким образом, в стране проживают почти 23 тысячи россиян, отпраздновавших столетний юбилей. Однако женщинам это удаётся сделать более чем в два раза чаще, чем мужчинам. С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что больше всего мужчин в возрасте ста и более лет в Москве (2585), Санкт-Петербурге (911), Московской области (278), Краснодарском крае (211) и Астраханской области (170).

Женщины-долгожительницы же превалируют прежде всего в Москве (5099), Санкт-Петербурге (2556), Астраханской (582) и Московской (411) областях, Краснодарском крае (348).

Стоит отметить, что по данным Минздрава, в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. При этом женщины живут в среднем на десять лет дольше мужчин. Главными причинами смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

В июле президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития России на период до 2030 года» поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет. По его словам, продолжительность жизни представляет собой показатель качества работы властей «по очень многим направлениям».

Немужской возраст

Женщины в целом живут дольше мужчин. Однако в России эта разница видна особенно сильно: если в мире она составляет в среднем пять лет, то в нашей стране — 10-11, рассказал NEWS.ru геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. По его словам, это объясняется комплексом факторов.

Мужчины чаще уходят из жизни в более раннем сроке — принимают участие в военных конфликтах, чаще работают на вредном производстве, водителями. Потом, мужчины, к сожалению, заметно хуже относятся к своему здоровью. Бывает, что на приём к врачу жена приводит мужа, общается с доктором вместо него. По статистике при возникновении острых проблем мужчины позже обращаются к врачу, чем женщины. Возможно, это связано с тем, что у нас в обществе от мужчин требуют быть сильными и крепкими — предъявляют такой стереотип. Также проблема употребления алкоголя — затрагивает мужчин в большей степени, чем женщин. Кирилл Прощаев геронтолог, доктор медицинских наук геронтолог, доктор медицинских наук

Он добавил, что сказывается и биологический фактор: если о женском климаксе известно многим, как и о необходимости соответствующей терапии, то о перестройке мужского организма в виде андрогенного дефицита почти никто не слышал.

Рост числа столетних людей в стране Прощаев связал с преобразованиями в обществе. В том числе, улучшением качества работы здравоохранения и условий труда.

Любой человек может дожить до 100 лет: человек как вид генетически запрограммирован в среднем на 120 лет жизни, отметил эксперт. Однако люди умирают раньше из-за плохого образа жизни и влияния негативных факторов.

Чтобы стать долгожителем, нужно выполнять ряд условий. В частности, правильно питаться. В том числе, съедать в день не менее полукилограмма разнообразных овощей и фруктов — не реже, чем в пять приёмов.

Важна и физическая активность: она должна составлять не менее 150 минут в неделю. Причём в расчёт идут лишь те нагрузки, которые длятся дольше 10 минут. Замыкают список «решающих» факторов умственный труд, позитивный взгляд на жизнь и контроль за своим здоровьем, своевременная диагностика.

Начать выполнять эти правила имеет смысл в любом возрасте: это внесёт свой позитивный вклад в длительность жизни.

В России проводили опрос касательно желаемой продолжительности жизни, и средним результатом по стране оказался возраст — более 80 лет. Тогда как одни из самых высоких ожиданий высказали в Москве, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Меня удивило: если мне не изменяет память, там было 90 или 93 года. В Москве средняя продолжительность предстоящей жизни существенно выше, чем в других регионах. Во-вторых, в Москве, надо отдать должное — всё таки получше медицина, чем в других регионах. Вероятно, население других регионов отдаёт себе отчёт в том, что после 80 и ближе к 90 годам они могут столкнуться с такими медицинскими проблемами, которые они не смогут решить у себя. Владимир Мукомель главный научный сотрудник Института социологии РАН главный научный сотрудник Института социологии РАН

В 2018 году власти запустили федеральный проект «Старшее поколение», включённый в нацпроект «Демография». До конца 2024 года предполагается увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни людей до 67 лет. На реализацию проекта государство направило 98,8 млрд рублей.