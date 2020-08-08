За сутки в России выявили 5189 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b4c8a0ac-da14-11ea-bf59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5189 жителей 84 российских регионов. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего выявлено 887 536 заболевших COVID-19 в РФ.

По состоянию на 9 августа коронавирус подтверждён у 887 536 человек (+5 189 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от инфекции скончался 14 931 человек (+77 за сутки), справились с болезнью 693 422 пациента (+3 215 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из столичных больниц выписали ещё 803 человека с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Число москвичей, вылечившихся от этой инфекции, превысило 189 тысяч. В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее число смертей от этой инфекции в столице достигло 4572.