За сутки в России от коронавируса выздоровели 5255 человек

За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписали 5255 пациентов. Всего в стране число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 906 462 человек.
По состоянию на 19 сентября в России число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 906 462 человек (+5255 за сутки), —
сообщаетсяна сайте стопкоронавирус.рф.
За время пандемии коронавирус официально подтвердили у 1 097 251 жителя всех российских регионов (+6065 за сутки). От инфекции скончались 19 339 человек (+144 за сутки).
Как писал NEWS.ru, в Москве от COVID-19 вылечились ещё 919 человек за сутки. Таким образом, общее число выздоровевших в столице превысило 236 тысяч человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 30 003 378 человек, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечился 20 398 381 человек.
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