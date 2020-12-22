За сутки в России от коронавируса умер 561 человек

https://static.news.ru/photo/2759636c-442e-11eb-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России скончался 561 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 51 912 жителей РФ.

За весь период в России от коронавируса умерли 51 912 человек (+561 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество смертей от коронавируса за последние 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (82), Москве (71) и Ростовской области (23).

По состоянию на 22 декабря в России коронавирус выявлен у 2 906 503 человек (+28 776 за сутки), выздоровели от инфекции 2 319 520 жителей РФ (+24 158 за сутки).

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов призвал СМИ, блогеров и Telegram-каналы отказаться 31 декабря от новостей о COVID-19 и устроить «день без коронавируса». Тумусов напомнил, что Новый год — время надежд на лучшее, и предложил в последний день года отказаться от новостей про коронавирус, чтобы дать людям «отдохнуть психологически».