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За сутки в России от коронавируса умер 561 человек

11:06, 22 декабря 2020 18
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России скончался 561 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 51 912 жителей РФ.

За весь период в России от коронавируса умерли 51 912 человек (+561 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество смертей от коронавируса за последние 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (82), Москве (71) и Ростовской области (23).

По состоянию на 22 декабря в России коронавирус выявлен у 2 906 503 человек (+28 776 за сутки), выздоровели от инфекции 2 319 520 жителей РФ (+24 158 за сутки).

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов призвал СМИ, блогеров и Telegram-каналы отказаться 31 декабря от новостей о COVID-19 и устроить «день без коронавируса». Тумусов напомнил, что Новый год — время надежд на лучшее, и предложил в последний день года отказаться от новостей про коронавирус, чтобы дать людям «отдохнуть психологически».

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