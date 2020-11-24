За сутки от коронавируса в России умерли 507 человек

https://static.news.ru/photo/ee18d952-2efc-11eb-9508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировано 507 летальных исходов от коронавируса. Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 37 538 жителей РФ.

По состоянию на 25 ноября в России от коронавируса умерли 37 538 человек (+507 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего летальных случаев от этой инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (85), Москве (75), Московской области (22) и Красноярском крае (21).

За период пандемии во всех российских регионах было выявлено 2 162 503 заболевших COVID-19 (+23 675 за сутки), выздоровели от инфекции 1 660 419 жителей РФ (+25 748 за сутки).

Как писал NEWS.ru, бессимптомный носитель COVID-19 может заражать окружающих от одной до двух недель. Об этом рассказал сотрудник программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко. По его словам, бессимптомность заболевания COVID-19 может быть связана с возрастом либо наличием у человека прочих болезней. При этом Стороженко отметил, что очень много случаев бессимптомного течения инфекции среди детей, а также в лагерях беженцев, где основную массу населения составляет молодёжь.