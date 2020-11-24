Болеющие COVID-19 бессимптомно могут быть источником болезни до двух недель

https://static.news.ru/photo/9761e0c6-2e67-11eb-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бессимптомный носитель COVID-19 может заражать окружающих от одной до двух недель. Об этом рассказал сотрудник программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко.

Течение заболевания очень сложно отслеживать у тех, кто не предъявляет жалоб. Вместе с тем уже накоплен достаточно серьёзный массив информации, которая позволяет говорить, что вирус выделяется у бессимптомных носителей, а значит, они действительно заразны для окружающих, — цитирует KP.RU специалиста.

По его словам, бессимптомность заболевания COVID-19 может быть связана с возрастом либо наличием у человека прочих болезней. При этом Стороженко отметил, что очень много случаев бессимптомного течения инфекции среди детей, а также в лагерях беженцев, где основную массу населения составляет молодёжь.

Сроки выделения вируса у бессимптомных носителей составляют от одной до двух недель. При этом пациенты со средней тяжестью (присутствует температура, кашель и другие симптомы) могут выделять вирус до трёх недель, рассказал представитель ВОЗ. Ещё дольше выделяется вирус у тех, кто переносит инфекцию в тяжёлой форме, когда лечение может доходить до реанимации.

Как сообщал NEWS.ru, доктор медицинских наук Ирина Шестакова рассказала, что вакцинация даст серьёзный толчок в борьбе с COVID-19, однако одного выхода вакцины на рынок недостаточно, чтобы констатировать победу над заболеванием. Так, даже при 100-процентной эффективности вакцины, если прививки сделают 50% населения, — это не поможет полностью остановить распространение коронавирусной инфекции, уверена она.