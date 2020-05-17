За прошедшие сутки в РФ вылечились 2722 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fdd529c0-98db-11ea-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России выздоровели 2722 человека, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 мая сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Данные штаба обнародованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки выявили 8926 случаев коронавируса. Таким образом, суточный прирост заражённых впервые составил менее девяти тысяч человек. Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве — 3238.