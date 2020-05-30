За голосованием по Конституции будут наблюдать 1,3 тыс. организаций

https://static.news.ru/photo/5ea40f06-a290-11ea-ae60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За ходом предстоящего общероссийского голосования по поправкам к Конституции выразили готовность наблюдать более 1300 общественных организаций. Об этом сообщила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.

Уже более 1300 общественных организаций вовлечены в процесс подготовки наблюдателей, подписаны соглашения о сотрудничестве между ОП по вопросу о подготовке и назначению общественных наблюдателей, — цитирует ТАСС Михееву.

Она заявила, что готовность направить своих наблюдателей выразили также политические партии. Михеева подчеркнула, что обычные граждане тоже могут выдвинуть свои кандидатуры для назначения их наблюдателями. На сайте общественныйнаблюдатель.рф зарегистрировано уже более 82 тыс. претендентов.

Как писал NEWS.ru, четверть жителей России знают, какие именно социальные поправки в Конституцию РФ будут вынесены на общероссийское голосование. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ. Согласно ему, о соцпоправках знают 26% россиян, 25% осведомлены о поправках по государственному устройству. Также исследование показало, что 13% респондентов знают о поправках в области внешней политики, в том числе о территориальной целостности, невозможности отторжения территории и приоритете законодательства РФ над международным. Ещё 10% осведомлены о поправках по защите животных, 8% — о государствообразующем народе, 7% — о победе СССР в Великой Отечественной войне, 6% — о защите природы и 5% знают о поправках касательно брака.