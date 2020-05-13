Юристы пояснили, как собранные данные по QR-кодам могут навредить россиянам

https://static.news.ru/photo/aa81e960-94d6-11ea-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Юристы проанализировали, какие данные жители России вводят в различных приложениях, которые появились на фоне пандемии коронавирусной инфекции, и спрогнозировали, какой вред могут получить россияне, если личная информация попадёт в руки злоумышленников.

Для того чтобы выйти дальше 100 метров от своего дома, москвичу нужно указать паспортные данные, электронную почту, телефон, место работы, ИНН, номер автомобиля или проездного, домашний адрес, цель поездки и место назначения, сообщает портал URA.RU.

Ещё одно приложение, разработанное в качестве мер с распространением коронавируса, — «Госуслуги. Стопкоронавирус» — требует, помимо персональных данных, пройти анкету о состоянии здоровья. При этом приложение не скрывает, что данные используется, чтобы осуществлять контроль за перемещением гражданина. Также контролирует перемещение и приложение «Социальный мониторинг», даже когда смартфон не используется.

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнёв считает, что эти данные могут использоваться для принудительного участия населения в создании своего цифрового профиля, как произошло в Китае. Он отметил, что если учесть китайский сценарий, то контроль за населением будет реализован с помощью двух способов.

Гражданин фиксируется камерой с распознаванием лиц при переходе улицы в неположенном месте. После этого на год лишается права на приобретение авиабилетов онлайн без предъявления паспорта или въезда в центральные части крупных городов на собственном автомобиле. Другой пример: гражданин получает штраф за негативное высказывание на своей странице в соцсети. После этого на год лишается права на доступ к полноценному функционалу «Госуслуг», — привели слова Станислава Селезнёва на портале.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил, что данными, которые были введены в приложения, могут воспользоваться мошенники. Он уточнил, что будет достаточно знать фамилию, имя, отчество и телефон человека.

Даже ФИО достаточно для схем, предполагающих социальную инженерию: мошенник звонит, например, от лица банка, называет человека по имени и отчеству, и побуждает его совершить какое-то действие, — процитировали Владимира Ульянова на портале.

Кроме того, на портале отметили, что данные заинтересуют не только мошенников, но и компании, которые смогут использовать внесённую в приложения информацию в маркетинговых целях, для рекламы и продажи товаров и услуг.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк пояснил, что главная опасность в том, что точно не ясно, как правительство хранит и обрабатывает полученные персональные данные.

Даже если не будет утечек, никто не гарантирует, что эти данные не используют в неправомерных, недокументированных действиях со стороны, например, правоохранительных структур, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал абсурдной идею о слежке и контроле за россиянами под видом мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что в Лондоне уже 20 лет практикуется контроль за гражданами с помощью систем видеонаблюдения.