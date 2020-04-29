Песков: идея о слежке за россиянами под видом мер против COVID-19 абсурдна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной идею о том, что за россиянами ведётся наблюдение и контроль под видом мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции.
Это абсурдные совершенно опасения и всегда хочется сказать: товарищи, вот когда это всё пройдет, если будут проблемы, будут их обсуждать, а сейчас почему вы исходите из худшего, давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы, — привели слова Дмитрия Пескова в ТАСС.
Он добавил, что в столице Великобритании уже 20 лет город контролируется с помощью видеонаблюдения.
Ранее NEWS.ru писал, что семь стран Европы поддержали технологическую платформу для приложений, отслеживающих людей, которые могут быть заражены COVID-19.