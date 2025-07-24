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24 июля 2025 в 13:02

Юнаковка, Часов Яр, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Пресс-служба МО РФ/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 июля? Что происходит у Александро-Калиново, Дылеевки, Андреевки, Белой Горы, Мелового, Кондратовки, Маяка, Новоукраинки, Степового, Степногорска, Плавни, Зеленого Гая, Зверево, Юнаковки, Удачного, Щербиновки, Щербаков, Часова Яра, Чугуновки, Яблоновки?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении идут интенсивные позиционные бои в районе Зеленого Гая. На Покровском направлении российские военные продвинулись в районе Зверево и Первого Мая. Ожесточенные бои продолжаются и на Константиновском направлении. Подразделения ВС РФ укрепляют свои позиции в Яблоновке, с юга наступают на Александро-Калиново, продолжают боевые действия в Дылеевке», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На Часовоярском направлении российская армия усиливает свои позиции в Часове Яре, появляются сообщения о локальном окружении микрорайона Южный, добавили авторы канала. Также, по данным источника, на Харьковском направлении ВС РФ продвигаются между населенными пунктами Меловое и Чугуновка.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Река/ТАСС

«Два майора»

На Сумском направлении идут ожесточенные бои в районе Кондратовки и в Юнаковке, ВСУ за последние сутки предприняли две безуспешные контратаки в окрестностях Андреевки, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Из-под Дзержинска ВС РФ пробиваются у Щербиновки и Белой Горы. На Покровском (Красноармейском) направлении идут ожесточенные бои в районе Удачного, за Зверево и у Новоукраинки. На правом фланге противник признает продвижение ВС РФ, войска продвинулись западнее Федоровки у Маяка», — пишут военкоры.

На Запорожском фронте идут позиционные бои в районе Щербаков и Степового, подразделения ВС РФ улучшили положение в районе Плавней, а также ведут активные боевые действия в направлении Степногорска, добавили «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Часовоярском направлении военнослужащие 217-го полка 98-й ивановской дивизии ВДВ РФ наносят удары по огневым точкам и позициям ВСУ в Часове Яре, продвигаясь вперед в городской застройке, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Фронт постепенно движется к Константиновке, а в это время дроноводы 98-й дивизии продолжают аннулировать логистику противника», — добавили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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