YouTube отклонил авторские претензии американской компании на гимн России

https://static.news.ru/photo/f4246a56-621d-11eb-aff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Видеохостинг YouTube признал необоснованной претензию о нарушении авторских прав, из-за которой было наложено ограничение на публикацию материалов, содержащих гимн России. С таким требованием к компании Google, владеющей сервисом, обратился Роскомнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что гимн, как и все другие государственные символы, не может быть объектом авторских прав.

В надзорном ведомстве блокировку назвали неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех россиян.

В ответ на это в пресс-службе Google пояснили, что воспроизведение гимна было в автоматическом режиме ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI).

Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она не обоснована и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил, — пояснили в пресс-службе.

BMI является американской организацией по защите авторских прав.

Как писал NEWS.ru, конфликт возник вскоре после того, как российские блогеры пожаловались на то, что администрация YouTube блокирует их видео, в которых звучит гимн России. При этом сервис уведомлял юзеров о нарушении авторских прав.

Роскомнадзор в свою очередь призвал интернет-пользователей переходить на российские видеохостинги.