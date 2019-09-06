Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин отбыл срок пятого ареста и вышел из спецприёмника.
В спецприёмнике все гадали, кто выйдет на свободу раньше — Кокорин с Мамаевым или я. Один ноль в мою пользу. Всем привет, я снова в строю, — написал бывший арестант на своей странице в
Первый раз Яшина задержали на десять суток 29 июля за участие в несогласованной акции. 30 июля оппозиционеру назначили еще один десятидневный срок за организацию другой акции, однако с предыдущим он не суммировался. 8 августа Яшина вновь отвезли в суд, где в третий раз назначили ему аналогичную меру пресечения. 18 августа ситуация повторилась.
29 августа, как передавал News.ru, Яшина в пятый раз подряд задержали на выходе из спецприёмника и впоследствии вновь арестовали.