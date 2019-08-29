https://static.news.ru/photo/7cc9dfde-ca68-11e9-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, снова арестован на десять суток. Это уже пятое подобное решение в отношении политика подряд.

Соответствующее решение принял Тверской суд столицы, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, Яшина задержали силовики на выходе из спецприёмника. Это произошло после отбытия оппозиционером четвёртого по счёту административного ареста.

Политик успел выложить на своей странице в Facebook видео, на котором на выходе из спецприёмника его встречает полицейский с требованием проехать с ними «за призывы 3 августа 2019 года о несанкционированном митинге».

В предыдущий раз Яшина задержали на выходе из спецприёмника 18 августа, после чего политика осудили за якобы нарушение правил проведения акций, которые прошли на Трубной площади 18 и 19 июля.

До этого состоявшийся 29 июля суд арестовал Яшина на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На следующий день оппозиционера арестовали ещё на 10 суток, уже за организацию акции 14 июля.