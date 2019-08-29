Фото: Сергей Булкин/News.ru

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, снова арестован на десять суток. Это уже пятое подобное решение в отношении политика подряд.

Соответствующее решение принял Тверской суд столицы, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, Яшина задержали силовики на выходе из спецприёмника. Это произошло после отбытия оппозиционером четвёртого по счёту административного ареста.

Политик успел выложить на своей странице в Facebook видео, на котором на выходе из спецприёмника его встречает полицейский с требованием проехать с ними «за призывы 3 августа 2019 года о несанкционированном митинге».

В предыдущий раз Яшина задержали на выходе из спецприёмника 18 августа, после чего политика осудили за якобы нарушение правил проведения акций, которые прошли на Трубной площади 18 и 19 июля.

До этого состоявшийся 29 июля суд арестовал Яшина на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На следующий день оппозиционера арестовали ещё на 10 суток, уже за организацию акции 14 июля.

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