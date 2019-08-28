Председатель Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, вновь задержан на выходе из спецприёмника. Это произошло после отбытия оппозиционером четвёртого по счёту административного ареста.
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Как писал News.ru, предыдущий раз Яшина задержали на выходе из спецприёмника 18 августа, после чего политика осудили за якобы нарушение правил проведения акций, которые прошли на Трубной площади 18 и 19 июля.
До этого состоявшийся 29 июля суд арестовал Яшина на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На следующий день оппозиционера арестовали ещё на 10 суток, уже за организацию акции 14 июля.