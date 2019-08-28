https://static.news.ru/photo/85e6af78-c98e-11e9-8eca-fa163e074e61_660.jpg Илья Яшин Фото: Илья Яшин/Facebook.com

Председатель Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, вновь задержан на выходе из спецприёмника. Это произошло после отбытия оппозиционером четвёртого по счёту административного ареста.

Политик успел выложить на своей странице в Facebook видео, на котором Яшина на выходе из спецприёмника встречает полицейский с требованием, что оппозиционер должен проехать с ними «за призывы 3 августа 2019 года о несанкционированном митинге».

Как писал News.ru, предыдущий раз Яшина задержали на выходе из спецприёмника 18 августа, после чего политика осудили за якобы нарушение правил проведения акций, которые прошли на Трубной площади 18 и 19 июля.

До этого состоявшийся 29 июля суд арестовал Яшина на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На следующий день оппозиционера арестовали ещё на 10 суток, уже за организацию акции 14 июля.