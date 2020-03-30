Аналитики компании «Яндекс» рассчитали индекс самоизоляции для оценки уровня присутствия людей на улицах по шкале от 0 до 5, где 5 — наименьшее количество людей, которое бывает в городах глубокой ночью, а 0 — максимальное, соответствующее часу пик в будни.
Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса», — говорится в сообщении компании.
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Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска. С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.
По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлении два человека. За весь период по России выздоровело 66 человек.
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