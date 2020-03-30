https://static.news.ru/photo/7d408e7a-7276-11ea-96a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Аналитики компании «Яндекс» рассчитали индекс самоизоляции для оценки уровня присутствия людей на улицах по шкале от 0 до 5, где 5 — наименьшее количество людей, которое бывает в городах глубокой ночью, а 0 — максимальное, соответствующее часу пик в будни.

Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса», — говорится в сообщении компании.

Сейчас на странице проекта можно увидеть данные по всем городам РФ с населением более 1 млн человек. Данные обновляются в ежедневном режиме. В ближайшее время индекс самоизоляции будет рассчитываться для городов с населением от 50 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска. С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлении два человека. За весь период по России выздоровело 66 человек.