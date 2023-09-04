Военкор Пегов сообщил об освобождении Суровикина

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Суровикин

Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGozno со ссылкой на собственные источники сообщает об освобождении генерала Сергея Суровикина. Авторы канала подчеркивают, что информация их источника не связана с появившемся в Сети фото «генерала Армагедонна» в штатской одежде с женой.

Суровикин уже больше недели не обременен никакими ограничениями. Про арест речи не идет вовсе, — пишет WG.

Канал также сообщил, что не располагает данными, чем экс-главком ВКС России будет заниматься дальше.

О местонахождении Суровикина не было официальной информации на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. 22 августа экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил информацию об отставке Суровикина. Он отметил, что сообщения Telegram-каналов об отстранении Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ назначен Виктор Афзалов. Сообщалось, что Сергей Суровикин, ранее занимавший эту должность, остается «в распоряжении Минобороны», а его кадровые перестановки — обычная практика, вскоре станет известно о новом месте работы военачальника.