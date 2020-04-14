Вывозные рейсы в Москву из Рима и Амстердама 15 и 16 апреля отменены

https://static.news.ru/photo/7ba1788e-7e5d-11ea-a476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Запланированные рейсы, которыми должны были вернуться в российскую столицу из Рима и Амстердама граждане, отменены. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Рейс № SU2419 Рим — Москва 15 апреля 2020 — отменён. Рейс № SU2551 Амстердам — Москва 16 апреля 2020 — отменён, — сказано в сообщении.

Чтобы россиянам вернуться на родину из-за границы, нужно заполнить анкету на сайте «Госуслуги», оператором которого является Минкомсвязь.

В министерстве ранее сообщили, что вскоре планируется вернуть на родину около 5 тыс. граждан. Среди них и те, кого планировали вывезти из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.

14 апреля будут выполнены вывозные рейсы из Антальи, Бангкока и Нью-Йорка.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2 774 больше. 1 470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее компания «Аэрофлот» повторно сократила число внутренних рейсов из-за падения спроса.