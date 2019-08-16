«Уральские авиалинии» запросили оборудование для транспортировки лайнера у аэропорта Шереметьево.
Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.
На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.
Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Членам экипажа присуждены ордена Мужества.
После взрыва радиационный фон в окрестностях Северодвинска превысил норму в 16 раз. Пострадавшие прибыли в больницу обнажёнными и завёрнутыми в пластиковые пакеты, что вызвало подозрения у медперсонала. Об этом сообщили...
Вывозить аварийный A321 с подмосковного поля будут на следующей неделе