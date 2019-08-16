https://static.news.ru/photo/b8762aaa-c0e6-11e9-81a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Самолёт Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье, удастся вывезти оттуда не раньше следующей недели. Об этом сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Он уточнил, что все решения, связанные с перемещением воздушного судна, будут приняты не раньше 19 августа — после того как Следственный комитет «поставит точку».

Эвакуируем легко, — цитирует его « Интерфакс ».

«Уральские авиалинии» запросили оборудование для транспортировки лайнера у аэропорта Шереметьево.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.

Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Членам экипажа присуждены ордена Мужества.