https://static.news.ru/photo/1cc461aa-cfee-11e9-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Большинство российских граждан (83%) беспокоятся из-за ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

12% респондентов упоминали коррупцию. Такой же процент опрошенных считает, что власти скрывают факты о незаконной вырубке лесных угодий.

При этом 51% респондентов называют главной причиной природных пожаров именно желание скрыть информацию о незаконном уничтожении деревьев в лесных массивах. На следующем месте расположилась «халатность властей» — с этим утверждением согласны 41% сограждан. Неосторожное обращение с огнём назвали в качестве причины 40% респондентов.

Гибелью леса и природы обеспокоены 22% россиян. 20% больше всего переживают из-за животных, находящихся в очагах возгорания. За сограждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за природных пожаров, беспокоятся 17% россиян. Бездействие властей беспокоит также 17% опрошенных.

Не интересуются этой темой 11% россиян, а 6% слышат о ситуации с лесными пожарами в ряде регионов РФ впервые.

В исследовании приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 50 субъектов РФ.

Ранее Минсельхоз подсчитал ущерб от пожаров, прокатившихся по России с начала 2019 года. Убытки российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций оцениваются в 9,5 млрд рублей, писал News.ru.