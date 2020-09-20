Выпускникам колледжей из РФ помогут найти потенциальных работодателей

https://static.news.ru/photo/6a0c7970-fb12-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: WorldSkills Russia/facebook.com

Новый сервис по поиску работы «Цифровое резюме» запустят для выпускников российских колледжей.

WorldSkills Russia запускает «Цифровое резюме» — новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей, который позволит состыковать выпускников WorldSkills с потенциальными работодателями, — привели сообщение пресс-службы союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в ТАСС.

В системе смогут зарегистрироваться ученики, которые обучались по стандартам WorldSkills с 2015 года. Пока дата запуска сервиса не сообщается.

В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках, рекомендации от наставника, оценки в ходе чемпионатов различного уровня, результаты демонстрационных экзаменов, а также дополнительные сведения — образовательные сертификаты, аккаунты в социальных сетях, — процитировали пресс-службу WorldSkills Russia в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов предложил выплачивать полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч окончившим средние специальные учебные заведения. Однако зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов усомнился, что российский бюджет сможет осилить выплату всем выпускникам вузов «подъёмных» средств.