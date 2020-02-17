https://static.news.ru/photo/38ca4932-51f8-11ea-be15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juri Zolotarev/Russian Look

Недостаточное финансирование работы с бездомными животными наблюдается в российских регионах. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить на приюты для бездомных животных деньги из бюджета страны в рамках нацпроекта «Экология». Он подчеркнул, что общая обеспеченность такими учреждениями в стране составляет только 23% и региона не могут исполнить положения действующего в России с 1 января 2020 года закона «Об ответственном обращении с животными» из-за нехватки средств, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России одобрило законопроект Минсельхоза о маркировке и учёте домашних животных. Отмечается, что маркировка животных начнётся в ближайшее время. Ставить на учёт животных будут специалисты Государственной ветеринарной службы России.