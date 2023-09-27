ВСУ эвакуировали раненую «важную персону» у Сватово: о ком может идти речь

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия с помощью вертолета эвакуировала раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Что об этом известно?

«На Краснолиманском направлении эвакуировали „важную персону“. На участке Сватово — Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — рассказал Марочко.

По словам эксперта, анализируя поведение украинского командования и его действия, можно сделать вывод, что речь идет о высокопоставленном кураторе либо офицере высшего командного звена ВСУ. Возможного имени он не раскрыл.

Что сейчас происходит у Сватово и Кременной: последние новости

РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сегодня сообщило, что группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ на участке Сватово — Кременная. По информации издания, украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал. На опубликованном видео, которое снималось в темное время суток, можно наблюдать, как на дорогу выходит солдат ВСУ со светлой тканью, имитирующей белый флаг. Затем из-за высокой травы появляются еще двое его сослуживцев, которые ставят ящик с боекомплектом на дорогу, а далее приносят второй.

«Сватово-Кременное направление. Русская армия продвинулась в районе Кисловки. У Синьковки продолжаются бои. На Карамзиновском и Торском выступах — без изменений. В Серебрянском лесу — встречные бои», — пишет Readovka.

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых районах.

«На Луганском фронте российские войска атаковали ВСУ в Серебрянском лесном массиве в районе Дибровы. Под ударами украинские позиции в Белогоровке, Невском и Новоегоровке», — пишет WarGonzo.

В минувшее воскресенье военный эксперт Борис Рожин заявил, что ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Купянска, использовав переброшенные резервы, и продолжают вести бои в районе Двуречной, Масютовки, Синьковки и Петропавловки.

«Существенного продвижения к Купянску пока нет. К западу от Сватово ВС РФ продолжали оказывать давление на оборону противника, заняв несколько опорников. В лесном массиве к западу от Кременной продолжаются позиционные бои без серьезных подвижек. У Терны и Торского — также без изменений», — сообщил источник.

Издание Forbes 24 сентября написало об уничтожении ВС РФ шведских танков Strv 122 (модернизация немецких Leopard 2A5), которые по характеристикам являются лучшими танками на вооружении Украины. Боевые машины находились в распоряжении 21-й ОМБр ВСУ и были поражены российскими дронами-камикадзе «Ланцет» в районе Стельмаховки на участке Сватово — Кременная.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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