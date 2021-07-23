Все по местам, главный парад наступает!

В грядущее воскресенье, 25 июля, в России красиво и с необычайным размахом отметят юбилей — 325 лет российского военно-морского флота. Весной 1696 года на реке Воронеж по распоряжению Петра I приступили к строительству судов, необходимых для штурма турецкой крепости Азов, запиравшей выход из Дона в Азовское море. А уже в ноябре Боярская дума дала «добро» на создание централизованного флота, без которого и нечего было мечтать закрепиться на морях.

Россия – континентальная держава, но флот, по выражению Александра III, всегда оставался её вторым верным союзником наряду с армией. 1990-е прижали российские военные суда к причальным стенкам. Чудом Черноморский флот, до которого не было дела тогдашнему Кремлю, не попал под полный контроль новой Украины. И всё благодаря упорству и верности присяге командующего ЧФ 1991–1992 годов адмирала Игоря Касатонова. Теперь фрегат, названный в честь его отца, также адмирала Владимира Касатонова, вдвойне символизирует стойкость и преданность моряков родине. Ясно ведь, что при потере Черноморского флота не было бы шансов отстоять и вернуть Крым. Но ещё надо было сохранить ударные корабли, как, например, гордость ещё советского Черноморского флота — крейсер «Москва», который буквально взяла на своё содержание столица.

А потому вновь появление уже при Владимире Путине российских «вымпелов» на мировых океанских и морских перекрестках вызвало и смешанное с раздражением удивление, и попытки ироничными комментариями принизить такое военно-морское возвращение наследников Ушакова и Макарова.

Очередной в новейшей российской истории военно-морской парад, который фактически охватит всю страну – от Балтийска и Каспийска до Севастополя и Владивостока – это не только красивое зрелище для праздной публики, но и весомая демонстрация готовности всех флотов и флотилий. Понятно, что основной и самый масштабный парад пройдёт на родине президента, в акватории большой Невы. В городе, в котором сотнями лет и разрабатывались флотские планы и куда спустя много десятилетий вернулся и Главный штаб ВМФ России.

Elena Dunn/Global Look Press

Понятно, что на свою малую родину, в Санкт-Петербург вновь, по имеющейся информации, прибудет президент в сопровождении не только министра обороны Сергея Шойгу и многозвездных адмиралов. Предполагается, что в Питер прибудут силовики, с которыми президент проведет рабочие встречи, а также ряд губернаторов – Алексей Дюмин, Дмитрий Миронов, Антон Алиханов. То есть как раз те губернские предводители, о скором переводе которых в Москву не перестают говорить разного рода инсайдеры. Так что питерский визит даст новую пищу для подобных прикидок.

Предполагается, что президент сначала посетит базирование кораблей в Финском заливе, потом зайдет в Кронштадт и, наконец, на флагманском катере выйдет в акваторию большой Невы, чтобы принять сам парад.

В Неву войдут корабли разных классов, представляющие все российские флоты. Сенсацией станет, видимо, появление в состоянии всплытия современной атомной подводной лодки «Князь Владимир», способной нести смертоносные вооружения мощностью в сотни Хиросим. Пройдут в кильваторном парадном строю и ракетный крейсер «Маршал Устинов», и самый современный российский фрегат «Адмирал Григорович», открывший постройку целой серии судов подобного класса и возможностей.

Фрегат «Адмирал Григорович» MOD Russia/via Globallookpress.com

Можно предположить, что с речью, соответствующей масштабам и характеру мероприятия, выступит сам президент. И слушать её особенно внимательно будут на нашей базе в сирийском Тартусе, где также пройдет более скромный, но все равно парад. Парад без отрыва от выполнения ежедневных боевых задач.

Кстати, база материально-технического обеспечения в Тартусе – гарантия пребывания нашего флота в Средиземноморье. Где корабли еще адмирала Ушакова штурмовали и освобождали греческие острова. Где российские моряки первыми пришли на помощь населению сицилийского города Мессины, фактически стёртой с лица земли землетрясением. За что и были прозваны итальянцами «голубыми ангелами». Теперь здесь бросают якоря их далёкие потомки, сохранившие традицию всегда приходить на помощь.