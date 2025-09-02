Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:07

ВС России запускают стальные «клешни» вглубь Харьковской области

Кимаковский сообщил о продвижении ВС России за пределами Московки под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска расширяют зону контроля и улучшают позиции за пределами населенного пункта Московка в Харьковской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, продвижение осуществляют подразделения группировки «Запад».

Подразделения группировки «Запад» расширяют зону контроля за пределами Московки, — отметил Кимаковский.

Разведчики группировки «Север» ранее обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся подойти к границе России в районе Сумской области. Украинские военные были замечены при выходе из опорного пункта в направлении Курской области. Российские бойцы приняли решение о встречном маневре, выдвинулись навстречу и с позиции расчета миномета 82‑го калибра нанесли огневое поражение.

До этого сообщилось, что российская армия практически завершила зачистку Серебрянского лесничества в ЛНР от подразделений украинской армии. В российских силовых структурах уточнили, что группировка ВСУ зажата сразу в нескольких локальных огневых мешках.

ВС РФ
СВО
Харьковская область
Игорь Кимаковский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.