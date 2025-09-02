ВС России запускают стальные «клешни» вглубь Харьковской области Кимаковский сообщил о продвижении ВС России за пределами Московки под Харьковом

Российские войска расширяют зону контроля и улучшают позиции за пределами населенного пункта Московка в Харьковской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, продвижение осуществляют подразделения группировки «Запад».

Подразделения группировки «Запад» расширяют зону контроля за пределами Московки, — отметил Кимаковский.

Разведчики группировки «Север» ранее обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся подойти к границе России в районе Сумской области. Украинские военные были замечены при выходе из опорного пункта в направлении Курской области. Российские бойцы приняли решение о встречном маневре, выдвинулись навстречу и с позиции расчета миномета 82‑го калибра нанесли огневое поражение.

До этого сообщилось, что российская армия практически завершила зачистку Серебрянского лесничества в ЛНР от подразделений украинской армии. В российских силовых структурах уточнили, что группировка ВСУ зажата сразу в нескольких локальных огневых мешках.