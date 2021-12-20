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Врио главы МЧС: у шахтёров «Листвяжной» не было датчиков геолокации

Врио главы МЧС: на «Листвяжной» отсутствовали данные с датчиков о местоположении шахтёров
01:52, 21 декабря 2021
Врио главы МЧС: у шахтёров «Листвяжной» не было датчиков геолокации Шахта «Листвяжная» Фото: ako.ru
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Диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили спасателям информацию с датчиков геолокации шахтёров. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Он подчеркнул, что во избежание подобных аварий на шахтах должна быть жёсткая дисциплина.

Сейчас местонахождение шахтёров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих, — рассказал Чуприян.

Он подчеркнул, что на шахтах необходимы строгая дисциплина и высокое качество работы специального оборудования.

Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда, вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет. Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и так далее, — отметил Чуприян.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошёл утром 25 ноября 2021 года. В результате аварии погибли 46 шахтёров и 5 горноспасателей. Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты Сергея Махракова. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.

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