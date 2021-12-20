Врио главы МЧС: у шахтёров «Листвяжной» не было датчиков геолокации

Врио главы МЧС: у шахтёров «Листвяжной» не было датчиков геолокацииВрио главы МЧС: на «Листвяжной» отсутствовали данные с датчиков о местоположении шахтёров
Диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили спасателям информацию с датчиков геолокации шахтёров. Об этом в интервью ТАСС
Сейчас местонахождение шахтёров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих, — рассказал Чуприян.
Он подчеркнул, что на шахтах необходимы строгая дисциплина и высокое качество работы специального оборудования.
Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда, вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет. Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и так далее, — отметил Чуприян.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошёл утром 25 ноября 2021 года. В результате аварии погибли 46 шахтёров и 5 горноспасателей. Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты Сергея Махракова. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.