Врио главы МЧС: у шахтёров «Листвяжной» не было датчиков геолокации

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Обучающие видео и презентации с рекомендациями, как проще писать о сложных государственных вопросах, разместила Счётная палата РФ. В ведомстве считают, что данный курс поможет сотрудникам госорганов развить деловую речь и повысить доступность официальных документов для всеобщего понимания.

Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчётов Счетной палаты, но может быть полезен...