Врачи удалили из груди военного неразорвавшийся боеприпас Минобороны: хирурги извлекли из груди российского военного неразорвавшийся боеприпас

Фото: Alena Kalita/Russian Look

Врачи извлекли из груди российского военнослужащего — участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас. Уникальную операцию провела бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П. В. Мандрыка на базе районной поликлиники в Белгородской области. Ради собственной безопасности врачи работали в бронежилетах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, пациент поступил к медикам с проникающим ранением грудной клетки. Как выяснилось в ходе обследования, неразорвавшийся боеприпас пробил солдату ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и полой веной рядом с сердцем.

Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству, — рассказали в Минобороны.

Как рассказал сам военнослужащий, в результате он так и не понял, что произошло. Во время боя он ощутил удар в край бронежилета, при этом сознание он не потерял и продолжил движение.

В настоящее время раненый находится на лечении и реабилитации в Москве.

Ранее в Сети распространилось обращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяко от лица служащих 155-й бригады ТОФ. В нем говорилось, что в ходе боев в районе Павловки морпехи якобы несут большие потери. Авторы послания попросили руководство края обратиться в Министерство обороны, чтобы разобраться в ситуации.

После этого губернатор проверил по своим каналам достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. Он подчеркнул, что «потери есть, но не такие». Кроме того, в Минобороны также опровергли сообщения из соцсетей. В военном ведомстве подчеркнули, что потери составляют менее 1% боевого состава и 7% ранеными.