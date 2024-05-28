«Вор в законе номер один»: за что Шишкан может сесть пожизненно

Фото: СК РФ

Олег Медведев (Шишканов)

Накануне Генеральная прокуратура потребовала приговорить предполагаемого лидера Раменской ОПГ Олега Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному заключению. Присяжные признали 18 вероятных участников преступного сообщества виновными по большинству пунктов обвинения, решив, что лишь четверо из них заслуживают снисхождения. NEWS.ru узнал новые подробности одного из самых громких уголовных дел в современной России.

Кто такой Шишкан

Медведев ранее носил фамилию Шишканов. В юности он отобрался во второй состав ФК «Динамо». По словам криминального авторитета, затем его постигло главное разочарование в жизни. Ему не удалось поиграть в футбол на профессиональном уровне, поскольку в начале 1980-х он попал под суд за убийство и сел в тюрьму.

Вместе с ним за это преступление задержали бандитов-рецидивистов, которым по советским законам грозил расстрел. Но несовершеннолетний Шишканов взял всю вину на себя и получил 10 лет колонии. Как писал LIFE.ru, спасенные от казни знакомые отблагодарили молодого подельника. Шишканов вышел на свободу в начале 1990-х, после чего был «коронован» и стал вором в законе. Он получил прозвища Шишкан, Олег Раменский и встал во главе криминального сообщества в своем родном городе — подмосковном Раменском.

В 1990-е и 2000-е стражи порядка нередко проводили у него обыски по разным уголовным делам, но не выдвигали новые обвинения.

В июле 2019 года Шишканов был задержан в Подмосковье. Следствие считало, что он причастен к похищению и убийству в 2012-м предпринимательницы и депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи. Сразу после задержания Шишканова в СК РФ попросили привлечь его к ответственности по новой статье — 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Осенью 2019 года были задержаны восемь предполагаемых исполнителей убийства Сидоровой в Раменском районе. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, все подозреваемые входили в состав преступного сообщества, которое возглавляет «авторитет» Шишканов.

Фото: СК РФ Следственные действия по делу преступного сообщества Олега Медведева (Шишканова)

В чем обвиняют Шишкана и его подельников

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в августе 2022 года. В нем говорится, что Медведев и 17 его предполагаемых соучастников обвиняются по статьям 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 УК (организация преступного сообщества), 209 УК (бандитизм), 222 УК (незаконный оборот оружия), 105 УК (убийство), 163 УК (вымогательство), 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 228 УК (незаконный оборот наркотических средств), 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Самое тяжкое преступление, в совершении которого обвиняются Медведев и его предполагаемые подельники, — убийство четырех человек.

«В феврале 2012 года они проникли в дом генерального директора ЗАО „Племзавод Раменское“ Сидоровой. Посредством инъекций специального препарата участники банды усыпили женщину и членов ее семьи, а затем вывезли их в безлюдное место, где застрелили», — говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: СК РФ Место захоронения членов семьи Сидоровой

В доме были обнаружены следы крови и волочения тел, но трупы Сидоровой и ее близких долго не могли найти. После смерти предпринимательницы ее земли перешли под контроль ОПГ. Лишь в 2019 году один из обвиняемых дал показания, после чего тела четырех человек, пропавших без вести, были выкопаны из карьера с помощью экскаваторов. У двух трупов в голове нашли пули. По версии следователей, преступники расправились с Сидоровой и ее родственниками после того, как она отказалась передать человеку Медведева земли ее завода.

По этому делу под стражей находились девять человек: Медведев, Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

Дело Медведева решением Верховного суда РФ в закрытом режиме рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Сторона защиты отрицала обвинения. Адвокат Медведева Елена Сенина заявила NEWS.ru, что ее доверитель — не криминальный авторитет, а успешный подмосковный бизнесмен, отец пятерых детей и пожилой человек, страдающий из-за проблем со спиной. По ее словам, он также меценат, поддерживающий футболистов и ветеранов спорта.

Фото: СК РФ Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняются Медведев и его соучастники, является убийство гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи

Почему для Шишкана требуют пожизненный срок

Гособвинитель попросила для Медведева, Харькова, Хламкина и Офицерова пожизненное заключение. Ранее присяжные признали криминального авторитета виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ), а также в организации преступного сообщества и убийствах.

«Огласили вердикт присяжных по делу Олега Медведева (его называют вором в законе номер один). Присяжные признали его таковым, то есть виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Замечу, что это одно из самых громких дел в современной России», — сообщила член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.

Прокурор предложила назначить подсудимым от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. По мнению стороны обвинения, они должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 млн до 5 млн рублей.

На заседание, состоявшееся накануне, не пустили пять заинтересованных лиц, в основном родных подсудимых. Среди них была гражданская жена Медведева Татьяна Курочкина, сообщает «Коммерсант». По данным издания, следствие арестовало их имущество как приобретенное на преступные доходы.

Прения сторон, в ходе которых участвовали более 20 адвокатов подсудимых, были приостановлены. По данным «Коммерсанта», сторона защиты продолжит высказывать свою позицию относительно квалификации действий фигурантов и размера их наказания 5 июня.

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