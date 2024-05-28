Прокуроры определились с наказанием для вора в законе Шишканова Генпрокуратура России предложила пожизненное заключение для Шишканова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура потребовала различные меры наказания для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства, другие тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает «Коммерсантъ». Уточняется, что для самого Шишканова прокурор предложила пожизненный срок.

Такой же приговор, по мнению ведомства, стоит озвучить для Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова. Юрию Григорьеву и Александру Морозову необходимо назначить по 5 лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — 7 лет и 11 месяцев лишения свободы условно, отметили в прокуратуре. Но все подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей.

Ранее присяжные заседатели изучили доказательства, представленные Следственным комитетом РФ, и вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву, а также участникам возглавляемого им преступного сообщества. Пресс-служба СК уточнила, что подсудимых обвиняют в убийствах, бандитизме и других тяжких преступлениях. На основании вердикта соучастникам будет вынесен приговор.

Следователи установили, что Медведев и его подручные убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи. Они намеревались завладеть земельными участками племзавода. После масштабных поисков следователи нашли тела пропавших без вести Сидоровой и членов ее семьи. Фигуранты уголовного дела были задержаны совместным усилиями подразделений полиции и ФСБ.

Дело Медведева решением Верховного суда РФ в закрытом режиме рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Власти хотели максимально обеспечить беспристрастное ведение процесса и безопасность его участников.